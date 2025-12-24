سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 24-12-2025

صعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعطيه المزيد من الزخم الإيجابي على المدى القريب.