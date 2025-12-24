سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 24-12-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، إلا أن هذا التحسن في الزخم لم يكن كافياً لدفع السعر نحو تحقيق مكاسب جديدة، في ظل عجزه عن الاستقرار أعلى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

ويأتي هذا التراجع وسط استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وهو ما يعزز من الضغوط السلبية القائمة ويحد من فرص تعافي البتكوين خلال الفترة القريبة.