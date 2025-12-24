- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 24-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-24 02:13AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، إلا أن هذا التحسن في الزخم لم يكن كافياً لدفع السعر نحو تحقيق مكاسب جديدة، في ظل عجزه عن الاستقرار أعلى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.
ويأتي هذا التراجع وسط استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وهو ما يعزز من الضغوط السلبية القائمة ويحد من فرص تعافي البتكوين خلال الفترة القريبة.