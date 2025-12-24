- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 24-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-24 02:21AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) هبوطاً حاداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ليتخطى الزوج بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، ويأتي هذا بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى تلاشي أي زخم إيجابي حول الزوج خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من تلك المؤشرات.