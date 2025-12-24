سعر النفط الخام يجني أرباحه – توقعات اليوم – 24-12-2025

قفز سعر سهم الكابلات السعودية (2110) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم في الخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة وقد تزامن ذلك مع تخطي السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 130.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 160.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد