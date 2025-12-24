سعر اليورو مقابل الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 24-12-2025

واصل سعر سهم بنك الرياض (1010) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص بقاء تلك الحالة الإيجابية المصاحبة لحركة السهم في الفترة القادمة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى الدعم 26.10 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 27.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد