بطولة إيطاليا: يوفنتوس يفقد غاتي لأسابيع بسبب إصابة

الرياص - اسماء السيد - روما : سيفتقد يوفنتوس سابع ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، إلى مدافعه فيديريكو غاتي لأسابيع عدة بسبب إصابة في ركبته اليسرى، وفقا لما أعلن الأربعاء.

وأوضح النادي الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم الإيطالية في بيانه، أن غاتي الذي خرج مصابا الثلاثاء خلال مواجهة أودينيزي في ثمن نهائي كأس إيطاليا، يعاني "من إصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وهي إصابة تستدعي تدخلا جراحيا".

ولم يُحدد يوفنتوس مدة غياب المدافع الدولي، لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أشارت إلى أنه سيغيب لمدة لا تقل عن شهر.

وشارك غاتي (27 عاما) في عشر من أصل 13 مباراة ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم (سجل هدفا)، وثلاث من أصل خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا (سجل هدفا أيضا).

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في الدوري بفارق خمس نقاط عن ثنائي الصدارة ميلان ونابولي.