سعر سهم الأهلي (1180) يعاود الانخفاض – توقعات اليوم – 04-12-2025

عاود سعر سهم البنك الأهلي السعودي (1180) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك فقد جاء هذا الانخفاض بعدما نجح السهم بتصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من الضغط السلبي عليه.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 37.45 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 34.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط