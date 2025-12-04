3 ملايين مهاجر غير شرعي في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لواء عماد الطرابلسي، أن عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص، موضحاً أن الهجرة غير الشرعية ألحقت أضراراً جسيمة بليبيا ودول الجوار وأوروبا، كاشفاً أن بحثاً استقصائياً أجراه جهاز الأمن الداخلي والمباحث الجنائية بالتنسيق مع جهات اقتصادية، أظهر استنزاف ما يقدر بـ 7.2 مليار دولار سنوياً من أموال المصرف المركزي الليبي.

في بنغازي، بحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الفريق داغفين أندرسون، تعزيز التعاون الأمني والعسكري المشترك.