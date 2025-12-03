شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يعود للارتفاع فوق 93 ألف دولار وسط تفاؤل تنظيمي وآمال بخفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتجه الدولار نحو تراجعه التاسع على التوالي يوم الأربعاء، مع قيام المتداولين بتكثيف الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل البيانات الاقتصادية الأميركية وتزايد التوقعات بنهج أكثر ميلاً للتيسير من جانب البنك المركزي.

وكان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد قال الأسبوع الماضي إن سوق العمل بات ضعيفاً بما يكفي لتبرير خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، بينما برز كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كأبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الفيدرالي المقبل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن اختياره لرئيس الفيدرالي في أوائل عام 2026.

وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة "مان جروب": "مثل هذا الإعلان، إذا تم في هذا التوقيت المبكر، سيخلق ما يمكن تسميته بـرئيس الفيدرالي الظل، نظراً لأن ولاية الرئيس الحالي جيروم باول لا تنتهي حتى مايو".

وأضافت: "قد يعقّد ذلك قدرة الفيدرالي على إيصال رسائله بشأن السياسة النقدية، وقد يخلق بعض الارتباك في الأسواق في وقت هي بحاجة فيه إلى مزيد من الوضوح".

وبحسب أداة "فيديواش" التابعة لمجموعة CME، فقد تم تسعير احتمال بنسبة 87% لخفض الفائدة هذا الشهر، مقارنة بـ30% فقط في 19 نوفمبر.

ومع اقتراب تسعير الأسواق بالكامل لتحرك ديسمبر، سيتحوّل تركيز المستثمرين إلى ما بعد قرار الفيدرالي، حيث تشير توقعات الأسواق إلى خفض بمقدار 88 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2026.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 99.10، متجهاً نحو خسارة سنوية تقارب 9%.

اليورو يرتفع مع تركيز الأنظار على محادثات أوكرانيا

ارتفع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1639 دولار، مع مراقبة المستثمرين لتقدم محادثات السلام في أوكرانيا، والتي قد تعزز أمن الطاقة وتخفض التكاليف، مما يدعم العملة الموحدة.

ومع ذلك، قال الكرملين الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى تسوية بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب اجتماع استمر خمس ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثي ترامب رفيعي المستوى.

ويرى محللون أن اليورو قد يحقق مزيداً من المكاسب إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام شامل، خصوصاً إذا استمر الإنفاق الدفاعي المرتفع المتوقع أن يدعم النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

وجاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو أعلى قليلاً من التوقعات يوم الثلاثاء، لكن رهانات الأسواق على مسار السياسة النقدية لم تتغير، مع توقعات ببقاء البنك المركزي الأوروبي في وضع الثبات حتى مطلع 2027.

الين ليس بعيداً عن منطقة "الخطر" للتدخل

تراجع الدولار بنسبة 0.13% إلى 155.69 ين يوم الأربعاء بعد أن كان قد ارتفع 0.25% إلى 155.89 ين في اليوم السابق، مع تقديم محافظ بنك اليابان كازو أويدا أقوى إشارة حتى الآن لاحتمال رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال لي هاردمان، كبير اقتصاديي العملات في "MUFG": "التحرك الأولي للسوق يثير الشكوك بشأن ما إذا كان رفع الفائدة المبكر من بنك اليابان سيكون كافياً وحده لعكس اتجاه ضعف الين المستمر منذ فوز ساناي تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في بداية أكتوبر".

ومن المتوقع أن تفضل رئيسة الوزراء تاكايتشي سياسة مالية توسعية وخفض معدلات الفائدة.

وأضاف: "قد يتطلب الأمر تدخلاً إذا استمر ضعف الين".

ويرى محللون أن واشنطن من المرجح أن تتصدى لانزلاق الين إلى مستوى 160.00 أو ما بعده، ما يجعل التدخل محتملاً عند هذا المستوى، مع الإشارة إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت حمّل مراراً سياسات بنك اليابان مسؤولية بقاء العملة مقوّمة بأقل من قيمتها.

الدولار الأسترالي يرتفع… و«البيتكوين» يتعافى

في آسيا، بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر عند 0.6584 دولار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أقل بقليل من التوقعات. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

أما الحدث الأبرز في آسيا فكان في الهند، حيث تجاوزت الروبية مستوى 90 مقابل الدولار الأميركي، وسط ضغوط من ضعف التجارة وتدفقات المحافظ رغم النمو الاقتصادي القوي في خامس أكبر اقتصاد بالعالم.

وساعد الارتفاع الحاد في «البيتكوين» المستثمرين على تبني قدر أكبر من المخاطرة، إذ ارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 2% الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 93,633.70 دولار، بعد صعودها 6% في الجلسة السابقة.

وكانت البيتكوين قد تراجعت مطلع ديسمبر بعد شهر نوفمبر السيئ الذي خسرت خلاله أكثر من 18 ألف دولار مع تدفق قياسي للأموال خارج السوق، وهي أكبر خسارة دولارية منذ مايو 2021 عندما انهارت عدة عملات مشفرة.