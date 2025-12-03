ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالبحرين

انطلقت اليوم، أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين. ورأس وفد المملكة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وقد التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم بدأت أعمال الدورة. بعد ذلك انضمت دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني إلى القمة، واستكملت القمة جدول أعمالها.



