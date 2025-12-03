ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة. كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



