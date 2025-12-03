الرئيس الألماني في زيارة دولة لبريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في أول زيارة دولة ألمانية إلى المملكة المتحدة منذ 27 عامًا، حظي الرئيس فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودينبندر باستقبال رسمي عال في قلعة وندسور، اليوم الأربعاء.

رحب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا وأمير وأميرة ويلز بالرئيس الألماني في زيارة رسمية للمملكة المتحدة.

وتهدف هذه الزيارات الرسمية إلى إبراز القوة الناعمة وبناء العلاقات، وستشهد الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام مزيجًا من الاحتفالات والروابط السياسية والثقافية.

وتشمل فعاليات زيارة الرئيس مأدبة رسمية، وإلقاء كلمة في البرلمان، ولقاء رئيس الوزراء في داونينغ ستريت، وزيارة لاعبي كرة قدم ألمان يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورُفعت الأعلام الألمانية على طول شارع وندسور هاي ستريت خلال موكب العربة، حيث رافق الملك والرئيس شتاينماير.

كان الأمير ويليام وكاثرين جزءًا من حفل الترحيب، حيث ارتدت كاثرين أقراطًا كانت في السابق ملكًا لديانا، أميرة ويلز.

مراسم استقبال

وكانت أُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الألماني وعقيلته، حيث شاهدوا عرضًا عسكريًا على المروج المُشذّبة داخل قلعة وندسور.

وتخطط وزارة الخارجية البريطانية لزيارات رسمية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء المهمين.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز معاهدة كنسينغتون، الموقعة بين المملكة المتحدة وألمانيا في يوليو/تموز، والتي أكدت على التعاون العسكري والتجاري وتوثيق الروابط بين البلدين، بما في ذلك خطط لإنشاء خط سكة حديد مباشر.

كما تأمل حكومة المملكة المتحدة في الحصول على مزيد من المساعدة من ألمانيا لوقف الهجرة غير الشرعية. وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة قد ذكرت سابقًا أن المعدات المستخدمة في عبور القناة الإنجليزية قد تم تخزينها في ألمانيا.