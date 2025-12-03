ولي العهد ونظيره البحريني يترأسان اجتماع المجلس التنسيقي في المنامة

- 1/2
ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالبحرين
انطلقت اليوم، أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين. ورأس وفد المملكة ولي العهد رئيس...
ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية
بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني،...
قمة البحرين: المساس بسيادة أي دولة خليجية يهدد أمننا الجماعي
انطلاقًا من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، أكد قادة دول مجلس التعاون لدول...
ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة بالقمة الخليجية الـ46
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس...
حصيلة ثقيلة للفيضانات في جنوب آسيا
تواصل دول جنوب آسيا مواجهة واحدة من أسوأ موجات الفيضانات والانهيارات الأرضية منذ عقود، مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 1300 شخص...
تحرك أمريكي روسي جديد لبحث مقترح سلام ينهي حرب أوكرانيا
تشهد الساحة الدبلوماسية الأوروبية والأطلسية هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا يرتبط بمحاولة واشنطن إعادة تشكيل مسار الحرب في أوكرانيا،...
البابا ليون الرابع عشر يطالب بتحقيقات المرفأ
في ختام زيارته إلى لبنان، استخدم البابا ليون الرابع عشر حضوره في موقع انفجار مرفأ بيروت لإيصال موقف واضح حول الحاجة إلى محاسبة...
