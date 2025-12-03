ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالبحرين انطلقت اليوم، أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين. ورأس وفد المملكة ولي العهد رئيس... المنامة: المنامة: دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1447 هـ 12 جمادى الآخرة 1447 هـ ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني،... المنامة: دوت الخليج المنامة: دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1447 هـ 12 جمادى الآخرة 1447 هـ قمة البحرين: المساس بسيادة أي دولة خليجية يهدد أمننا الجماعي انطلاقًا من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، أكد قادة دول مجلس التعاون لدول... المنامة: دوت الخليج المنامة: دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1447 هـ 12 جمادى الآخرة 1447 هـ ‏ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة بالقمة الخليجية الـ46 وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1447 هـ 12 جمادى الآخرة 1447 هـ حصيلة ثقيلة للفيضانات في جنوب آسيا تواصل دول جنوب آسيا مواجهة واحدة من أسوأ موجات الفيضانات والانهيارات الأرضية منذ عقود، مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 1300 شخص... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1447 هـ 11 جمادى الآخرة 1447 هـ تحرك أمريكي روسي جديد لبحث مقترح سلام ينهي حرب أوكرانيا تشهد الساحة الدبلوماسية الأوروبية والأطلسية هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا يرتبط بمحاولة واشنطن إعادة تشكيل مسار الحرب في أوكرانيا،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1447 هـ 11 جمادى الآخرة 1447 هـ البابا ليون الرابع عشر يطالب بتحقيقات المرفأ في ختام زيارته إلى لبنان، استخدم البابا ليون الرابع عشر حضوره في موقع انفجار مرفأ بيروت لإيصال موقف واضح حول الحاجة إلى محاسبة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1447 هـ 11 جمادى الآخرة 1447 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد ونظيره البحريني يترأسان اجتماع المجلس التنسيقي في المنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.