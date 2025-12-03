أول ردّ من منى زكي على جدل تمثيلها شخصيّة أمّ كلثوم في فيلم “السّتّ”

دبي - فريق التحرير: قالت الممثّلة المصريّة منى زكي خلال المؤتمر الصّحافيّ المُقام على هامش العرض العالميّ الأوّل لفيلم “السّتّ” في مهرجان مراكش الدّوليّ، إنّ تمثيل شخصيّة أم كلثوم، كان أصعب محطّة في مسيرتها الفنّيّة، مؤكّدةً أنّها خاضت تجربة تحضير طويلة امتدّت لأكثر من عام.

وأوضحت منى زكي، أنّ الفيلم ركّز على الجانب الإنسانيّ في حياة أمّ كلثوم وهو الجانب الّذي لا يعرفه كثيرون.

في السّياق نفسه، أشارت “زكي” إلى أنّها تعاونت مع مدرّبين على الصّوت والأداء وكانت التّجربة مؤثّرة للغاية بالنّسبة لها.

كما أضافت أنّ قبولها لتمثيل شخصيّة أمّ كلثوم، لم يكن ليحدث لولا ثقتها الكبيرة بالمخرج مروان حامد، خصوصًا أنّ صعوبة الدّور تكمن في الشّخصيّة نفسها، لأنّها أسطورة ضخمة. كما أضافت أنّ السّيناريو كان مختلفًا ويسرد حياة السّيّدة العظيمة أمّ كلثوم بشكل إنسانيّ عميق”.

كذلك ردّت منى زكي، على الجدل الدّائر حول اختيارها لتمثيل شخصيّة “كوكب الشّرق”، قائلة: “لست أفهم سبب هذا الجدل ولا أستطيع تفسيره… أنا كلّ ما عليّ فعله أن أقدّم ما أشعر به بصدق وسأحترم جميع الآراء مهما كانت”.

من جهته، قال المخرج مروان حامد، إنّ المهرجان كان “داعمًا أساسيًّا للفيلم منذ بدايته”، مضيفًا أنّه من عشّاق أفلام السّيرة الذّاتيّة وعالمنا العربيّ يزخر بشخصيّات تستحق أن تُروى قصصها، وفي مقدّمتها أمّ كلثوم. فهي رغم مرور نصف قرن على رحيلها، ما تزال تفرض حضورها بقوّة”.

أمّا السّيناريست أحمد مراد، فقال إنّ “السّتّ” من أكثر الأعمال الّتي كتبها صعوبة، مضيفًا أنّه ركّز على الجانب الإنسانيّ الخفيّ في حياة أمّ كلثوم، المرأة الّتي غيّرت تاريخ الموسيقى العربيّة والعالميّة. مؤكّدًا أنّ الفيلم لا ينافس الأعمال السّابقة، بل يقدم فصلًا جديدًا للأجيال الحاليّة والقادمة”.