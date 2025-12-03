شكرا لقرائتكم خبر تعليم جدة يعقد اللقاء الثاني لمديري ومديرات المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم اللقاء الثاني لمديري ومديرات المدارس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (الحكومية والأهلية)، تحت شعار “تكامل الأدوار وجودة الأثر”، وذلك على مسرح أكاديمية وعد، بحضور المدير العام للتعليم منال بنت مبارك اللهيبي، والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات وعدد من قيادات التعليم ومديري ومديرات مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وافتتحت المدير العام اللقاء بكلمة رحّبت فيها بالحضور، مؤكدة أن تحسين نواتج التعلّم مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملًا مؤسسيًا في الوقت الذي يمتلك فيه تعليم جدة الكوادر البشرية والممكنات المهنية القادرة على تحقيق النجاح المنشود، وأضافت اللهيبي أن هذا العام سيكون استثنائيًا بكل ما يحمله من طموح وجهد والتزام من الميدان التربوي، لتحقيق التطور والتحسين المنشود، ليكون واقعًا تُسهم فيه المدارس بفاعلية، وتُبنى عليه نتائج وطنية نحتفي بها ويبقى أثرها، وقدمت شكرها لمنسوبي المدارس على التزامهم وإيمانهم برسالة التعليم، وما يعكسونه من عزم يهيئ لتحقيق نقلة نوعية في النتائج والمخرجات.

وقدمت اللهيبي خلال اللقاء ورقة العمل الرئيسة التي تضمنت قراءة تحليلية لنتائج تعليم جدة في اختبارات «نافس» مقارنة بالمؤشر الوطني، مع تحديد الفجوات وأولويات التحسين، واستعراض الممكنات الأساسية لرفع جودة نواتج التعلّم، وفي مقدمتها القيادة المدرسية الفاعلة، والحوكمة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحسين الممارسات الصفية، وتعزيز الإشراف والمتابعة. مؤكدة أن “مسار إثراء التعليم يبدأ من المدرسة، وأن الأثر لا يتحقق إلا بالممارسة المستدامة والعمل المؤسسي”.

وتوالت بعد ذلك أوراق العمل المتخصصة التي استعرضت قيادة عمليات تقويم الأداء المعرفي والمهاري عبر أدوات تطبيقية قدّمت نماذج عملية لقياس نواتج التعلّم ورفع دقة التقويم. كما تناولت دور القيادات المدرسية في تحسين نواتج التعلّم وفق دورة التحسين المستمر (PDCA) وتعزيز نتائج الاختبارات الوطنية والدولية، إضافة إلى إبراز دور التوجيه الطلابي في رفع التحصيل الدراسي من خلال أدواره الوقائية والعلاجية والنمائية.

كما شملت الجلسات عرض نماذج لبناء خطط التحسين المدرسي عبر المنصات الرقمية وآليات تنفيذها ومتابعتها، مع تسليط الضوء على خدمات دعم التميز وربط الممارسات المدرسية بالأثر لتحقيق نتائج ملموسة في نواتج التعلّم.