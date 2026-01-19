شكرا لقرائتكم خبر +162 ألف طالب وطالبة ينتظمون في مدارس نجران للفصل الدراسي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم أمس 162.899 طالبا وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي؛ لاستكمال رحلتهم التعليمية ضمن بيئة تعليمية متكاملة.
وأكدت الإدارة اكتمال جميع الاستعدادات والتجهيزات المدرسية، وتنفيذ حزمة من برامج التوجيه الطلابي التي تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للطلاب والطالبات وأسرهم، بما يضمن بداية جادة ومطمئنة للفصل الدراسي الجديد.
وشددت الإدارة على أهمية تعاون شركاء النجاح من أولياء الأمور؛ بما يعزز تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة، ويسهم في توحيد الجهود الداعمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وينعكس إيجابا على مستواهم الدراسي وتحسين نواتج التعلم.
