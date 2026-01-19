سعر النفط خام برنت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-01-2026

قفز سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تخطي سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ويتزامن ذلك أيضاً مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من أهمية هذا الارتفاع في تغيير مسار الزوج على المدى القريب في حالة ان استطاع الحفاظ عليها، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.