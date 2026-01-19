شكرا لقرائتكم خبر محافظة ضمد تبرز إرثها الثقافي ومعالمها السياحية في «ليالي المحافظات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضن مسرح السفينة بمنطقة جازان، فعاليات محافظة ضمد ضمن برنامج «ليالي المحافظات»، إحدى الفعاليات البارزة في موسم مهرجان جازان 2026؛ الذي يهدف إلى إبراز التنوع السياحي والثقافي والطبيعي للمنطقة، وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة الوطنية بوصفها وجهة نابضة بالحياة، تزخر بالتجارب الأصيلة والفعاليات المتنوعة، وتفتح آفاقا جديدة للزوار للاستمتاع بما تحمله من ثراء حضاري وطبيعي.

وشهدت الفعالية حضورا لافتا من الزوار الذين استمتعوا بالعروض الشعبية، حيث أحيت الفرق التراثية الموروث الشعبي الجازاني، وقدمت مجموعة من الرقصات والأهازيج التراثية الأصيلة، شملت رقصات السيف، والعرضة، والعزاوي، والزامل، في لوحات فنية عكست عمق الثقافة المحلية، فيما أضفت الأزياء التقليدية المميزة لمسة جمالية عكست هوية المنطقة وفنونها الشعبية.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة عرضا مرئيا خاصا بمحافظة ضمد، استعرض أبرز معالمها السياحية والتراثية، إلى جانب قصائد شعرية، وعروض ترفيهية، وأوبريت، وحفل غنائي، أضفت جميعها على الأمسية أجواء ثقافية متنوعة، إضافة إلى تنظيم فعاليات تفاعلية مخصصة للأطفال، أسهمت في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة للأسر والزوار.

وتعد «ليالي المحافظات» منصة ثقافية وسياحية تسهم في التعريف بتاريخ جازان ونمط الحياة التقليدي فيها، وإبراز المقومات السياحية المتنوعة لكل محافظة، بما تزخر به من طبيعة خلابة، وسهول خضراء، وسواحل ممتدة، وتراث غني، في دعوة مفتوحة للزوار من داخل المملكة وخارجها لاكتشاف كنوز المنطقة والاستمتاع بأجوائها وفعالياتها المتنوعة التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات.