شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 19-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-19 02:25AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متذبذبة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.