سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 19-01-2026

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متذبذبة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.