شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-19 02:21AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً ببدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وذلك بعدما تمكن السعر من تصريف جزء من تشبعه البيعي، ما أتاح مساحة أكبر لعودة الضغوط البيعية وتسجيل خسائر جديدة على المدى القريب.
وتزايدت حدة الضغوط السلبية مع كسر السعر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي كان يمثل آخر محاولاته لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم للتعافي، الأمر الذي يرجّح استمرار الأداء السلبي خلال التداولات القادمة ما لم ينجح السعر في استعادة هذا الدعم سريعاً.