سعر الفضة يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-01-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 0.6680، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تخطيه لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.