+ 220 ألف طالب وطالبة من تعليم تبوك يستأنفون الفصل الدراسي الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك أمس، أكثر من 220 ألف طالب وطالبة، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، وسط منظومة من الخدمات التعليمية المكتملة، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.

وزار المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير عددًا من المدارس للوقوف على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، مثنيا على الجهود التي يبذلها مديرو ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين، وسط استعدادات وجهود تكاملية من الجميع.

وحث القعير الطلاب والطالبات على الانضباط المدرسي، والجد والاجتهاد، والحرص على التحصيل الدراسي المتميز.