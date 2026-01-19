شكرا لقرائتكم خبر انطلاق «مهرجان البرك الشتوي» ببرامج تراثية وتجارب تفاعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات مهرجان البرك الشتوي الثاني في محافظة البرك - شمال غرب مدينة أبها - وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأسر المنتجة، في أجواء احتفالية عكست مكانة المهرجان كونه إحدى الفعاليات الترفيهية والسياحية البارزة في منطقة عسير، ودوره في تنشيط الحركة السياحية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات خطابية أكدت أهمية المهرجان في دعم الأسر المنتجة وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تقديم عروض فنية واستعراضية أسهمت في خلق تجربة ترفيهية متكاملة نالت استحسان الحضور.

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 40 ركنا متنوعا، إلى جانب 40 عربة مخصصة للأسر المنتجة، قدمت من خلالها تجارب غنية للزوار، شملت المأكولات الشعبية، والحرف اليدوية، والمشغولات التراثية، في مشهد يجمع المتعة والتسوّق والتعرّف على الموروث الثقافي المحلي، وحضرت الإدارات الحكومية عبر أجنحة تعريفية استعرضت فيها خدماتها وبرامجها التوعوية الموجهة للمجتمع.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 3 أشهر، تُقدم خلالها باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.