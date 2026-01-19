شكرا لقرائتكم خبر انتظام أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم أمس أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، عقب تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

وسجّلت المدارس حضورًا منتظمًا وانطلاقة إيجابية منذ اليوم الأول، عكست مستوى الجاهزية العالية، في ظل جهود إدارات المدارس في تهيئة بيئة تعليمية محفزة وآمنة تسهم في استقرار العملية التعليمية.

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، أن انطلاقة الفصل الدراسي الثاني تمثل مرحلة مهمة لتعزيز الجدية والمثابرة، واستثمار الوقت في التحصيل العلمي وبناء المهارات، مُثَمّنةً ما تبذله الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس من جهد وتفانٍ أسهما في انتظام الدراسة بسلاسة.