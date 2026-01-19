شكرا لقرائتكم خبر انتظام أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم أمس أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، عقب تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.
وسجّلت المدارس حضورًا منتظمًا وانطلاقة إيجابية منذ اليوم الأول، عكست مستوى الجاهزية العالية، في ظل جهود إدارات المدارس في تهيئة بيئة تعليمية محفزة وآمنة تسهم في استقرار العملية التعليمية.
وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، أن انطلاقة الفصل الدراسي الثاني تمثل مرحلة مهمة لتعزيز الجدية والمثابرة، واستثمار الوقت في التحصيل العلمي وبناء المهارات، مُثَمّنةً ما تبذله الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس من جهد وتفانٍ أسهما في انتظام الدراسة بسلاسة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتظام أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.