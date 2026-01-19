شكرا لقرائتكم خبر نادي تبوك الثقافي ينظم لقاء عن الكتابة وعناصرها الخمسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، «النادي الثقافي» بمنطقة تبوك، لقاء ثقافيا بعنوان «رحلة مع ذاكرة كاتب: مخطوطة الصفر ومخاض النص الأول»، بحضور عدد من المهتمين بالأدب والهوية الثقافية بالمنطقة.

وتناول اللقاء الحديث عن مفهوم الكتابة بوصفها فعلا إبداعيا وإنسانيا، مستعرضا عناصرها الخمسة، والدوافع الفكرية والشعورية التي تقود الكاتب إلى خوض تجربة النص الأول، وما تحمله تلك المرحلة من تساؤلات وتحديات تشكل ملامح التجربة الكتابية لاحقا.

وناقش المشاركون دور الذاكرة في تشكيل النص، وأهمية «مخطوطة الصفر» بوصفها الانطلاقة الأولى التي تعكس صدق التجربة وبدايات تشكل الصوت الإبداعي للكاتب، مؤكدين أن النص الأول يمثل محطة مفصلية في المسار الأدبي، مهما تنوعت التجارب وتقدمت المراحل.

وفي الختام، فتح باب النقاش مع الحضور وشهد تفاعلا ومداخلات حول محاور اللقاء.