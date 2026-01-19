شكرا لقرائتكم خبر مسار وادي العقيق متنفس سياحي يجمع المشي والطبيعة وإرث التاريخ في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مسار وادي العقيق من أبرز الوجهات المخصصة للمشي والتنزه في المدينة المنورة، لما يتمتع به من موقع طبيعي مميز، وإطلالة مباشرة على أحد أشهر أودية المدينة، الذي يحظى بمكانة تاريخية ودينية راسخة في الذاكرة الإسلامية.

ويمتد المسار بطول يقارب 1,600 م، مطلا على وادي العقيق المعروف بالوادي المبارك، الذي ورد ذكره في السنة النبوية المطهرة؛ مما أكسبه قيمة روحية وتاريخية جعلته وجهة مفضلة للزوار والمهتمين بالسياحة الدينية والطبيعية.

وينسجم تصميم المسار مع الطبيعة المحيطة، حيث جهز بممرات مهيأة، وجلسات مطلة على الوادي، وأشجار ظل ممتدة على طول المسار، إلى جانب منظومة إنارة حديثة تسهم في تعزيز السلامة وإبراز جمالية الموقع خلال الفترات المسائية، كما يطل على عدد من المواقع التاريخية الموثقة في محيط الوادي، من بينها آثار قصري سعد بن أبي وقاص، وعروة بن الزبير - رضي الله عنهما - إضافة إلى شواهد ونقوش تاريخية تعكس عمق الإرث الحضاري الذي تزخر به المنطقة.

ويقع مسار وادي العقيق على بعد يقارب 6 كلم من المسجد النبوي الشريف، وبالقرب من عدد من المعالم البارزة؛ مما يجعله محطة سهلة الوصول ضمن المسارات السياحية في المدينة المنورة، فيما يمثل متنفسا طبيعيا واجتماعيا مفتوحا على مدار العام، يستقطب أهالي المدينة وزوارها، ويجمع بين متعة المشي، والاستمتاع بجمال الطبيعة، واستحضار عبق التاريخ، ضمن جهود تطوير المشهد الحضري، وتنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز جودة الحياة.