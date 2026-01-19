شكرا لقرائتكم خبر ورش تصوير عملية تعزز المهارات الفوتوغرافية ضمن «ليالي الفوتوغرافيين الشتوية» بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية الثقافة والفنون، بالتعاون مع نادي عسير الفوتوغرافي، ورشتي تصوير عملية بمدينة أبها، ضمن فعاليات الموسم التاسع من «ليالي الفوتوغرافيين الشتوية».

وهدفت الورشتان إلى تعزيز الجانب التطبيقي في التصوير، ودعم بناء القدرات الفنية لدى المشاركين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج البصري، وربط الممارسة الفوتوغرافية بالاحتياجات المهنية والإبداعية.

وتناولت الورشة الأولى محور تصوير «المنتجات»، حيث تعرف المشاركون على أساليب تصوير المنتجات، ومبادئ التكوين البصري، وآليات صناعة الصورة الإعلانية الاحترافية، مع التركيز على التفاصيل الفنية المؤثرة في إبراز المنتج بصريا، فيما ركزت الورشة الثانية على تصوير «البورتريه»، متناولة طرق توزيع الإضاءة، وأساليب التكوين، وإبراز المهارات الأساسية في تصوير الأشخاص، مختتمة بتطبيقات عملية لترسيخ المفاهيم المكتسبة ميدانيا.

وتأتي هذه الورش ضمن برامج ليالي الفوتوغرافيين لدعم الحركة الفوتوغرافية، وتمكين الهواة، وتوفير مساحات تعليمية تطبيقية تسهم في تنمية المشهد الثقافي والفني بالمنطقة.