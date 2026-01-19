شكرا لقرائتكم خبر فيفاء في الشارع الثقافي.. تجربة تراثية ضمن مهرجان جازان 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم ركن محافظة فيفاء ضمن مهرجان جازان 2026 إطلالة حية على الموروث المحلي للمحافظة، من خلال مشاركته في فعالية «هذه جازان» بالشارع الثقافي، مجسدا ملامح الهوية الثقافية للمكان، وما يميزه من ثراء في التفاصيل.

ويستعرض الركن جوانب من الحياة اليومية في فيفاء عبر الأزياء التقليدية، والمشغولات اليدوية، وأدوات القهوة، ومقتنيات تراثية تعكس تنوع الحِرف المحلية، إلى جانب عروض جسدت حضور المدرجات الزراعية والقرى الجبلية، مبرزة خصوصية البيئة الطبيعية للمحافظة.

وشهد الركن إقبالا واسعا للاطلاع على دلالات الزي الشعبي، وشروحات القائمين على الركن حول العادات الاجتماعية وأساليب العيش قديما، فيما أسهمت العروض الحية في تحويل الزيارة إلى تجربة تفاعلية تعزز ارتباط الزائر بروح المكان.

وأكد القائمون على ركن فيفاء أن مشاركة المحافظة ضمن الفعالية تمثل فرصة لإبراز موروثها التقليدي، الذي يُسهم في رفع الوعي بقيمة التراث المحلي بوصفه عنصرا أصيلا في المشهد الثقافي للمنطقة.