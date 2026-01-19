الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يستند لخط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 19-01-2026

2026-01-19 02:21AM UTC

2026-01-19 02:21AM UTC

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً ببدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وذلك بعدما تمكن السعر من تصريف جزء من تشبعه البيعي، ما أتاح مساحة أكبر لعودة الضغوط البيعية وتسجيل خسائر جديدة على المدى القريب.

 

وتزايدت حدة الضغوط السلبية مع كسر السعر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي كان يمثل آخر محاولاته لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم للتعافي، الأمر الذي يرجّح استمرار الأداء السلبي خلال التداولات القادمة ما لم ينجح السعر في استعادة هذا الدعم سريعاً.

