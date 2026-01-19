الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يتلون بالأحمر – توقعات اليوم – 19-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتلون بالأحمر – توقعات اليوم – 19-01-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتلون بالأحمر – توقعات اليوم – 19-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يتلون بالأحمر – توقعات اليوم – 19-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 02:31AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليحاول الزوج بهاذ الهبوط اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وبالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا