سعر الدولار مقابل الفرنك يتلون بالأحمر – توقعات اليوم – 19-01-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليحاول الزوج بهاذ الهبوط اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وبالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.