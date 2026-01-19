- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتخطى سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 19-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-19 02:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وليصل بعدها إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد سريعاً ليقلص الكثير من تلك الخسائر المبكرة، خاصة وقد جاء ذلك مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وظهور علامات إيجابية بها ما يدعم من سيناريو تعافي الزوج على المدى القريب.