سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتخطى سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 19-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 02:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وليصل بعدها إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد سريعاً ليقلص الكثير من تلك الخسائر المبكرة، خاصة وقد جاء ذلك مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وظهور علامات إيجابية بها ما يدعم من سيناريو تعافي الزوج على المدى القريب.

