سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 19-01-2025

انزلق سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 0.8040، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل الزوج بهذا الانخفاض إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يضاعف من قوة تلك المنطقة كدعم مفصلي سيؤثر على مسار الزوج القادم، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.