المشغولات اليدوية بمهرجان الكليجا تجسد ملامح التراث الشعبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل جناح المشغولات اليدوية في مهرجان الكليجا إحدى أبرز المحطات التي تستقطب الزوار، حيث يجسد ملامح التراث الشعبي ويعكس مهارات الحِرفيين والحِرفيات في صناعة منتجات يدوية أصيلة تعبر عن الهوية الثقافية للمنطقة.

ويضم الجناح مجموعة متنوعة من الأعمال الحرفية، تشمل صناعة السدو، والخوصيات، والتطريز التقليدي، والأواني التراثية، إضافة إلى مشغولات تزيينية وأدوات منزلية تنفذ بأساليب يدوية متوارثة عبر الأجيال، مع لمسات عصرية تلبي أذواق الزوار.

وأكد عدد من المشاركين أن مهرجان الكليجا أسهم في دعم الحِرفيين وفتح آفاق تسويقية لمنتجاتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعريف بالحرف التقليدية وتعزيز حضورها في المجتمع، خاصة لدى الأجيال الشابة.

ويشهد جناح المشغولات اليدوية تفاعلا لافتا من الزوار، من خلال العروض الحية التي توضح مراحل التصنيع، ما يضيف بعدا تعليميا وثقافيا يعزز قيمة التراث الوطني ويبرز أهمية المحافظة عليه.

ويأتي هذا الاهتمام بالمشغولات اليدوية ضمن أهداف مهرجان الكليجا في إبراز الموروث الشعبي، ودعم الصناعات الحرفية، وتحويلها إلى مورد اقتصادي يسهم في تمكين الأسر المنتجة وتعزيز التنمية الثقافية والسياحية في المنطقة.