شكرا لقرائتكم خبر نكهات تراثية أصيلة تميز المأكولات الشعبية في مهرجان الكليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم مهرجان الكليجا في بريدة تجربة غنية في المأكولات الشعبية، تبرز جودة المنتج ونكهاته الأصيلة، في إطار يعكس الموروث الغذائي لمنطقة القصيم والمملكة بوجه عام.

ويعد جناح المأكولات الشعبية إحدى أبرز محطات المهرجان، حيث يطلع الزوار على أطباق تقليدية أعدت وفق معايير دقيقة، تجمع بين الحفاظ على الأصالة والالتزام باشتراطات السلامة الغذائية.

وأكد عدد من الأسر المنتجة والطهاة الشعبيين المشاركين حرصهم على استخدام مكونات طازجة ومحلية، والالتزام بالوصفات المتوارثة التي اشتهرت بها المنطقة، وفي مقدمتها الكليجا بمختلف أنواعها، إلى جانب أطباق شعبية متنوعة تلبي أذواق الزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويواصل المهرجان دوره الثقافي والسياحي في إبراز المطبخ الشعبي السعودي، مؤكدًا أن جودة المنتج وصون التراث يشكلان معًا تجربة متكاملة.