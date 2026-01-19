شكرا لقرائتكم خبر «صحراء X العلا 2026» يكشف عن مشاركة نخبة لامعة من الفنانين السعوديين والدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «فنون العلا» عن قائمة الفنانين السعوديين والعالميين المشاركين في النسخة الرابعة من معرض «صحراء X العلا 2026»، المعرض الفني الدولي المفتوح الذي يقام في الهواء الطلق بالتعاون مع «ديزرت إكس»، ويقدم تشكيلة استثنائية من الأعمال الفنية المنجزة بتكليف خاص، تتنوع بين التركيبات الضخمة والأعمال الصوتية التي تمتد على سطح الأرض وفي باطنها، إلى جانب أعمال حركية وتجارب تفاعلية، في ارتباط عميق ببيئة العلا المتفردة ومشاهدها الطبيعية المهيبة وإرثها الحضاري الثري.

ويشهد المعرض مشاركة 11 فنانا وفنانة يقدمون رؤى متنوعة ومواد مختلفة وتقاليد فنية متعددة في أعمالهم واسعة النطاق.

ويأتي معرض «صحراء X العلا 2026» هذا العام في نسخته الرابعة خلال الفترة من 16 يناير إلى 28 فبراير 2026، ويعد أول بينالي للفن العام في المنطقة.

وتحتضن «مشاهد وادي الفن» هذه النسخة بوصفها الوجهة الثقافية العالمية للأعمال الفنية الضخمة وسط الطبيعة، فيما يأتي المعرض بوصفه برنامجا تمهيديا لافتتاح «وادي الفن» في المستقبل القريب، وإحدى المحطات البارزة ضمن «مهرجان فنون العلا»، الاحتفال السنوي الذي يحول مدينة العلا العريقة إلى منصة نابضة للفن المعاصر والتصميم والثقافة.

وأوضح مدير عام إدارة الفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا حمد الحميدان، أن زوار المعرض سيحظون بفرصة لاختبار تنوع استثنائي في الأصوات والمقاربات الفنية، مبينا أن الأعمال تتضمن الصوت والنحت إلى التركيبات الحية، وإعادة تخيل الأشكال التاريخية ضمن رؤى معاصرة، مشيرا إلى أن تكليفات هذا العام تفتح مساحات جديدة تستحضر إرث العلا الثقافي، وتدعو الزوار في الوقت نفسه إلى العيش في حاضرها النابض، حيث يلتقي القديم بالجديد في لحظة واحدة.

وقال: نرحب بزوارنا لاكتشاف مشاهد العلا الفريدة من خلال أعمال تعكس ثراء حكاياتها، وقوة حضورها، ومكانتها المتفردة ضمن الحوار العالمي للفن المعاصر، في تمهيد لافتتاح وادي الفن، المتحف المفتوح الدائم لأعمال فنية ضخمة.

ويستمد القيمون الفنيون موضوع هذا العام «سديم لا يعد» من كلمات الكاتب الراحل جبران خليل جبران، في دعوة للتأمل وإطلاق العنان لمخيلة تتجدد حين يتفاعل الفن مع المكان ويتحاور معه، حيث يقدم المعرض رحلة عبر فضاءات تتشكل من الضوء والظل والذاكرة والابتكار، وتتجاور فيها الرهافة البصرية مع الحضور الشعري للعمل الفني.

وتتوزع الأعمال الفنية بين المشاهد الطبيعية في العلا، بدءا من موقع فريد داخل الواحة العريقة، وصولا إلى الأخاديد في وادي الفن، فيما تعتمد هذه النسخة مقاربة واعية للممارسات المستدامة، تستلهم تقنيات البناء التقليدية بالطين المدكوك، وأعمال النحت على الخشب والحجر، إلى جانب الاستفادة من خبرات مختصي علم النبات في «مشتل العلا للنباتات المحلية».

كما جرى تنفيذ الأعمال المنجزة بتكليف خاص داخل المملكة باستخدام مواد محلية، وبالاعتماد على مهارات الحرفيين في المنطقة، بما في ذلك تعاونات مع مدرسة الديرة، ومركز العلا للفنون والتصميم، ومركز العلا الموسيقي.

وإلى جانب الأعمال المنفذة بتكليف خاص، يقدم «صحراء X العلا 2026» برنامجا موسعا لتعميق ارتباط الزوار بالمشهد الطبيعي وبأفكار المعرض، يشمل ورش عمل يقودها الفنانون، وجلسات تعريفية يقدمها الفنانون المشاركون، وجولات فنية بإشراف مرشدين متخصصين، وجولات قيمة مختارة، وتجارب لتأمل النجوم، بما يوفر رحلات غامرة بين الأعمال والمشهد الطبيعي.