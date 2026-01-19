شكرا لقرائتكم خبر «تعليم مكة» تستقبل أكثر من 500 ألف طالب وطالبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



انتظم أكثر من 500 ألف طالب وطالبة أمس، في 2455 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، في أجواء تعليمية منظمة تعكس الجاهزية العالية للمدارس والمرافق التعليمية كافة. واستعدت مدارس المنطقة ومحافظاتها مبكرا بتهيئة البيئة المدرسية، وضمان توفر الكوادر التعليمية والإدارية، ومتابعة تطبيق الخطط الدراسية المعتمدة. وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تسهم في رفع جودة نواتج التعلم، وتعزز من دور المدرسة في بناء شخصية الطالب والطالبة علميا وسلوكيا.

