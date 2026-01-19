شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الفقع بمركز شري يقيم فعالية «طبخ الأولين» لإحياء الموروث الشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



أقام مهرجان الفقع بمركز شري، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شري، فعالية «طبخ الأولين» ضمن برامجه المتنوعة؛ بهدف إبراز الموروث الشعبي وتعريف الزوار بعادات وتقاليد الأجداد المرتبطة ببيئة المنطقة. وهدفت الفعالية إلى نقل خبرات المطبخ الشعبي إلى الأجيال الجديدة، وإثراء تجربة الزوار من خلال التعريف بأساليب الطهي القديمة والمكونات الطبيعية التي اعتمد عليها الأهالي قديما، وفي مقدمتها الفقع بوصفه من أبرز المنتجات الموسمية في المنطقة، حيث اشتملت الفعالية على عروض حية لإعداد أكلات شعبية تعتمد على الفقع، مع شرح طرق تنظيفه وتحضيره وأساليب طبخه التقليدية، بمشاركة أسر منتجة وطهاة شعبيين، إلى جانب التعريف بالأدوات المستخدمة قديما، وسط تفاعل من الحضور.

