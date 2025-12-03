أسرار تُكشف… مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا-جونز يردّان بحسم على ما تردّد

دبي - فريق التحرير: نفى مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا-جونز ما تداوله تقريرٌ عن أنّهما غاضبان من CNN ويعتزمان مقاطعة الشّبكة.

وكان ابنهما ديلان دوغلاس، البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، قد ظهر الشّهر الماضي في مناظرة ضمن طاولة مستديرة في برنامج CNN NewsNight، ودخل في نقاش حادّ مع المعلّق المحافظ “سكوت جينينغز”.

يُذكر أنّ ديلان يقدّم برنامج Young American with Dylan Douglas على SiriusXM.

وفي مقابلة جديدة، قال “سكوت” إنّ “ديلان” على الأرجح، كان مرتاحًا لما حدث،”مضيفًا أنّه “كان لطيفًا جدًّا خارج الهواء”.

والآن، يردّ ممثّل عن مايكل وكاثرين على التّقارير الّتي زعمت غضبهما من الشبكة.

وقال الممثل لمجلة EW: “الشّائعة حول مقاطعة كاثرين ومايكل لشبكة CNN هي مجرّد خبر بالنّسبة لهما، فهما يدعمان التّغطية الدّقيقة، وهو ما لا ينطبق على هذه الشّائعة.”

كما ردّ ديلان هو الآخر على تصريحات “سكوت” الأخيرة.

وقال: “تفاجأت وشعرت ببعض الإطراء لأنّ “سكوت جينينغز” ما زال مهتمًّا كثيرًا بحوارنا بعد ثلاثة أسابيع من حدوثه. سمعت الكثير من الأشياء السّيّئة عنه قبل ظهوري في البرنامج، لكنّي وجدته لطيفًا جدًّا شخصيًّا. المؤسف أنّه بعد قرابة شهر، يهاجمني بسبب من هما والداي بدلًا من الاختلافات السّياسيّة بيننا. أعلم أنّه أصدر كتابًا جديدًا، وربّما هذا جزء من التّرويج له؟ على أيّ حال، أتمنّى له ولقلمه كلّ التّوفيق.”

وكان قد أُعلِن في وقت سابق من هذا العام أنّ ديلان سيخوض أولى تجاربه التّمثيليّة في فيلم جديد.