حقيقة ما جرى مع حياة الفهد وسط عاصفة الأشاعات

دبي - فريق التحرير: تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي خلال السّاعات الماضية إشاعة عن وفاة الفنّانة الكويتيّة القديرة حياة الفهد، عقب تعرّضها لأزمة صحّيّة حادّة، هذا ما أثار موجة واسعة من القلق بين جمهورها ومحبّيها. ما دفع بصفحتها الرسمية عبر “إنستغرام” لمناشدة جمهورها بالدّعاء لها بالشّفاء، وجاء في الرّسالة: “اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب الصّحّة والعافية يا ربّ. ابتسامتك لا تفارقنا أبدًا. ما لنا غير الصّبر والامل بالله سبحانه وتعالى. دعواتكم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾”.

في هذا السياق، أدلى يوسف الغيث بتصريح لـ “إي تي بالعربي”، قال فيه: “أودّ أن أنوّه بحالة أم سوزان الصحيّة؛ فقد تعرّضت يوم أمس لوعكة صحيّة حادّة جدًّا استدعت دخولها إلى العناية الطبيّة في لندن للمرّة الثانية.”

وتابع: “لقد أصيبت ببعض الالتهابات الحادّة للأسف الشديد، وشهدنا حالة استنفار بعدما تدهورت حالتها بشكل مفاجئ، لكنّنا نحمد الله أنّها اليوم استعادت استقرارها الصحّي بفضل الرعاية الطبيّة والأدوية والمضادّات الحيويّة.”

وأضاف: “ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليها هذا الاستقرار ويمنّ عليها بالشفاء العاجل يا رب.”

وكانت حياة الفهد قد عبّرت قبل أسابيع عن امتنانها لوليّ عهد دولة الكويت الشّيخ صباح خالد الحمد المبارك الصّبّاح، بعد إرساله باقة ورد خلال فترة علاجها في أحد مستشفيات لندن، مؤكّدة أنّ لفتته تعبّر عن اهتمام القيادة الكويتيّة بأبنائها وحرصها على دعمهم في مختلف الظّروف.

يُذكر أنّ حالة الفنّانة الصّحّيّة مرّت بمراحل دقيقة خلال الفترة الماضية، بعد تعرّضها لجلطتَين دماغيّتَين متتاليتَين؛ الأولى أثّرت في الجانب الأيسر من جسدها، والثّانية أدّت إلى تدهور حالتها لدرجة فقدانها القدرة على الحركة والإدراك، هذا ما استدعى إدخالها العناية المركّزة وربطها بأجهزة التّنفّس الاصطناعيّ. وقد كشف مدير أعمالها يوسف الغيث أنّ وضعها شهد تحسّنًا ملحوظًا مؤخّرًا، ما سمح للأطباء بفصل أجهزة التّنفّس عنها، وتمكينها من السّفر إلى بريطانيا لاستكمال رحلة العلاج.