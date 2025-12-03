شكرا لبحثكم عن خبر السقاف يرأس اجتماعاً استثنائياً لتنفيذية انتقالي العاصمة عدن ويبارك انتصارات القوات المسلحة الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ترأس عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس انتقالي العاصمة عدن، مؤمن السقاف، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً هاماً للهيئة التنفيذية بالعاصمة، بحضور مدير عام مديرية المنصورة، أحمد الداؤدي ورئيس اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن العميد علي النمري.

وفي مستهل الاجتماع قدم السقاف في كلمة مقتضبة أجمل التهاني والتبريكات إلى أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية وقيادتها الشجاعة ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بمناسبة الانتصارات التي تحققت في وادي حضرموت، مؤكداً أن هذه الانتصارات تعكس تلاحم الجبهة الداخلية وصلابة الإرادة الجنوبية في مواجهة كل التحديات.

وأشار السقاف في حديثه، إلى أن التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال قواتنا المسلحة محل فخر واعتزاز لكل أبناء الجنوب، مجدداً التأكيد على أهمية الاصطفاف والوقوف خلف قيادتنا ومؤازرة قواتنا المسلحة ودعم انتصاراتها.

وناقش الاجتماع أبرز الترتيبات والاستعدادات لإقامة التظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي سيقيمها أبناء العاصمة عدن دعماً لأبناء حضرموت وقواتنا المسلحة الجنوبية وما حققته من انتصارات في مديريات وادي وصحراء حضرموت وتحريرها من قبضة المليشيات الإخوانية الإرهابية.

كما استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع والملفات الهامة المشتركة بين القيادة المحلية والسلطة المحلية واللجان المجتمعية وجهود التعاون والتنسيق المشترك في كل ما يخدم المواطن وأمن الوطن واستقراره.