تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف المزيد من مواصفات RedMagic 11 Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقترب موعد إطلاق RedMagic 11 Air، واليوم كشفت تسريبات جديدة على منصة ويبو عن المزيد من مواصفاته التقنية. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة قياسها 6.85 بوصة، ويعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت.

وإلى جانب ذلك، يُتوقع أن يضم الجهاز بطارية بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 واط، ما يعزز من قدرته على تقديم أداء طويل الأمد مناسب للألعاب والاستخدام المكثف.

أما من ناحية التصميم، فتُظهر التسريبات أن الهاتف سيأتي بأبعاد تبلغ 163.82 × 76.54 × 7.85 ملم، وبوزن يصل إلى 207 جرامات. كذلك سيحتوي RedMagic 11 Air على مروحة تبريد نشطة مدمجة، إلى جانب كاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة.

وفي سياق متصل، ظهر الهاتف مؤخرًا على منصة Geekbench، حيث أكد هذا الظهور أن الجهاز سيُطلق رسميًا وهو يعمل بنظام اندرويد 16 مباشرة من العلبة.

المصدر