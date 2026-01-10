تكنولوجيا: فيديو تفكيك Poco F8 Ultra يكشف سهولة صيانته ووجود مكبر صوت فرعي صغير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتصدر Poco F8 Ultra تشكيلة هواتف بوكو، إذ يقدّم أداءً قويًا ومتوازنًا بسعر أقل من هواتف الفئة الرائدة. ومع ذلك، يظل الفضول قائمًا حول ما يختبئ داخل الهاتف، خاصة مع وجود مكبر صوت فرعي مدمج.

هنا يأتي دور فريق PBKreviews، الذي نشر فيديو تفكيك كامل يكشف المكونات الداخلية ويعرض عدة ملاحظات لافتة.

في البداية، يُظهر الفيديو تحسنًا ملحوظًا في قابلية الإصلاح. فبعد الانتقادات التي واجهتها أجيال Poco F السابقة بسبب صعوبة صيانتها، يبدو أن بوكو قد عالجت هذا الجانب نسبيًا في F8 Ultra. ومع ذلك، لا يزال تفكيك الهاتف معقدًا إلى حد ما، خصوصًا بسبب تكدّس المكونات الداخلية وكثرة المواد اللاصقة المستخدمة.

أما من ناحية جودة التصنيع، فلا تظهر مفاجآت غير متوقعة. إذ يأتي الإطار الأوسط المصنوع من الألومنيوم مدعّمًا داخليًا لتعزيز الصلابة، كما حظيت المنطقة المحيطة بوحدة الكاميرات بتدعيم إضافي.

وفيما يتعلق بمكبر الصوت الفرعي، يوضح التفكيك تموضعه أسفل بروز الكاميرا مباشرة، وهو اختيار تصميمي يفسّر جزئيًا حجم وحدة الكاميرات.

من جهة أخرى، تبرز البطارية كنقطة سلبية فيما يخص الصيانة، إذ يصعب الوصول إليها نظرًا لكونها محاطة بعدد كبير من المكونات الأخرى.

وأخيرًا، يكشف الفيديو عن وجود وسائد حرارية وطبقات حماية نحاسية تحيط بكل من المعالج والبطارية، ما يشير إلى اعتماد حلول تبريد تقليدية دون تغييرات جذرية.

