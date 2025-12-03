شكرا لقرائتكم خبر افتتاح منتدى القطاع غير الربحي الدولي بمشاركة 1500 متخصص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف الراجحي خلال كلمة القاها في حفل الافتتاح عن نمو القطاع غير الربحي في المملكة بنسبة 370%، حيث ارتفع عدد منظماته من 1,700 منظمة في عام 2017م إلى أكثر من 7,000 منظمة في عام 2025م، مشيرًا إلى التاريخ الممتد للقطاع غير الربحي في المملكة، الذي يعود إلى نحو مئة عام منذ صدور أول تنظيم رسمي للتبرعات عام 1928م في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – مؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بوصفه المظلة التنظيمية الموحدة ومحورًا رئيسًا لرفع كفاءة الحوكمة والشفافية وتمكين المنظمات وزيادة فاعليتها، مستعرضًا ما حققه القطاع خلال السنوات الأخيرة من إنجازات لافتة، أبرزها ارتفاع نسبة المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات التنموية إلى أكثر من 92%، وبلوغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي نحو 1.2% مع استهداف الوصول إلى 5% بحلول 2030م.
كما أوضح الراجحي في كملته إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف مقارنة بـ19 ألفًا في عام 2017م، فيما بلغت كفاءة الإنفاق التنموي أكثر من 75%. وشهد التطوع كذلك قفزة كبيرة، حيث أعلن الراجحي عن وصول عدد المتطوعين إلى 1.5 مليون متطوع في عام 2025م، مع نمو في عدد الفرص التطوعية السنوية إلى أكثر من 500 ألف فرصة، إضافة إلى تجاوز رضا المستفيدين عن خدمات القطاع نسبة 89%.
وفي ختام كلمته، رفع الراجحي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي، مؤكدًا أن المنتدى سيُسهم في تعزيز أثره على المستويين المحلي والدولي، وبناء شراكات نوعية تدعم مسارات التنمية المستدامة.
يُذكر أن منتدى القطاع غير الربحي يرتكز على 4 محاور، ويتضمن 30 جلسة نقاش، وما يزيد عن 15 ورشة عمل، ومنصة إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات، إضافة إلى فعاليات للتطوع الاحترافي، التي تشهد مشاركة من أصحاب السمو والمعالي، في سبيل تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق مستهدفاته والمستهدفات التنموية للقطاع غير الربحي.
