‏ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة بالقمة الخليجية الـ46

كما كان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأستاذ نايف بن بندر السديري. عقب ذلك، توجه سمو ولي العهد وسمو ولي عهد البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الصخير بمملكة البحرين.
وقد وصل بمعية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.
