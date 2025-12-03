Further و3iQ تطلقان صندوقاً بقيمة 100 مليون دولار لإعادة استثمار العوائد في البيتكوين

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - أطلقت شركة Further Asset Management، وهي مدير أصول رقمية مقرّه في الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع شركة الاستثمار الكندية 3iQ، صندوق تحوط بقيمة 100 مليون دولار يستهدف المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الحصول على تعرّض مُنظّم للعملات المشفرة، بما في ذلك فئة أسهم مقوّمة بالبيتكوين تعيد استثمار العوائد مباشرة في BTC.

وبحسب إعلان صدر يوم الأربعاء، فإن صندوق Further x 3iQ Alpha Digital Fund هو أداة متعددة الاستراتيجيات ومحايدة للسوق، صُممت لتوفير تعرّض مُدار للمخاطر في أسواق العملات المشفرة عالية السيولة ضمن إطار مؤسسي. وقد جرى تمويل الصندوق في بدايته من مستثمرين مؤسسيين ومكاتب عائلية وجهات سيادية.

وقال فيصل الحمادي، الشريك الإداري في Further:

“نحن نوفر وصولاً مؤسسياً منظماً وقابلاً للتوسع إلى الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، ضمن هيكل اجتاز عمليات الفحص المؤسسية الصارمة من كبار المخصصين العالميين لرأس المال.”

كما قال باسكال سان جان، رئيس شركة 3iQ ومديرها التنفيذي، إن هيكل الصندوق يتيح للمستثمرين “السعي بثقة نحو تحقيق عوائد محتملة من خانة مزدوجة.”

فئة أسهم مقوّمة بالبيتكوين

إحدى أبرز ميزات الصندوق هي فئة الأسهم الخاصة بالبيتكوين (BTC)، والتي تتيح للمستثمرين المؤهلين الاشتراك بالبيتكوين وتحصيل عوائدهم بنفس الأصل.

وقد دُعمت هذه الفئة بمساهمة كبيرة بالبيتكوين من مكتب عائلي غير مُسمّى مقره أبوظبي، ما يمنح المشتركين تعرّضاً يهدف إلى زيادة ممتلكاتهم من البيتكوين تدريجياً مع الحفاظ على موقع طويل الأمد في الأصل.

تأسست 3iQ في عام 2012، وهي تركز على المنتجات والخدمات المنظمة المصممة للمستثمرين المؤسسيين والمهنيين الراغبين في الحصول على تعرّض للعملات الرقمية ضمن أطر امتثال تقليدية. وتواصل الشركة توسيع عروضها المؤسسية عبر بنية تحتية تشمل منصة الحسابات المُدارة Digital Assets Managed Account Platform.

أما Further، فهي منصة استثمارية مقرّها الإمارات تقدم فرصاً منظمة عبر رأس المال الجريء والمنتجات المنظمة والأصول الرقمية.

Coinbase تطلق صندوق عوائد للبيتكوين

يأتي صندوق Further x 3iQ الجديد في وقت تقدم فيه المزيد من الجهات خيارات دخول إلى أسواق العملات المشفرة. ففي أبريل، أعلنت Coinbase عن نيتها إطلاق Coinbase Bitcoin Yield Fund لتوفير طريقة للمستثمرين المؤسسيين خارج الولايات المتحدة لكسب عوائد من حيازاتهم للبيتكوين.

يستهدف المنتج تحقيق عائد سنوي صافٍ يتراوح بين 4% و8%، ويلبّي الطلب المتزايد من المستثمرين المحترفين على استراتيجيات العملات المشفرة المُدرّة للدخل. وقد حصل الصندوق على دعم عدة مستثمرين، من بينهم Aspen Digital في أبوظبي، الخاضعة لتنظيم هيئة تنظيم الخدمات المالية.