تمبروولفز يقترب من نهائي السلة الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم مينيسوتا تمبروولفز خطوة جديدة نحو التأهل للدور النهائي في منافسات القسم الغربي ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).وتغلب مينيسوتا على ضيفه دينفر ناجتس (حامل اللقب) بنتيجة 106 / 80، أمس، في ثاني مبارياتهما بالأدوار الاقصائية للمسابقة.

وتقمص أنتوني إدواردز وكارل أنتوني تاونز دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز كل منهما 27 نقطة ليقودا مينيسوتا تمبروولفز لإحباط دينفر ناجتس، بعدما حقق انتصاره الثاني عليه في سلسلة مواجهاتهما.

ويقام الدور قبل النهائي للبطولة بنظام (بلاي أوف)، حيث تجرى 7 لقاءات بين الفريقين على أن يتأهل للدور النهائي الفائز بأربعة لقاءات على الآخر.

وما يعزز من آمال تمبروولفرز على بلوغ النهائي هو إقامة المباراتين المقبلتين أمام ناجتس على ملعبه، حيث ستقام المواجهة المقبلة بينهما الجمعة القادم في مينيابوليس.

من جانبه، حقق نيويورك نيكس فوزا ثمينا على ضيفه إنديانا بيسرز بنتيجة 121 / 117 في أولى لقاءاتهما بالدور ذاته لمنافسات القسم الشرقي في المسابقة.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من جالين برونسون، الذي أحرز 43 نقطة في اللقاء لمصلحة نيكس، وذلك في المباراة الأولى التي تجرى بين الفريقين في سلسلة مواجهتهما بالمربع الذهبي.