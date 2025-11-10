شركة ترامب ميديا تسجّل خسائر بقيمة 55 مليون دولار في الربع الثالث رغم بلوغ استثماراتها في البيتكوين 1.3 مليار دولار

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - لم تكن حيازات شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب (Trump Media & Technology Group) من البيتكوين كافية لدعم ميزانيتها، إذ سجّلت الشركة خسارة قدرها 54.8 مليون دولار في نتائج الربع الثالث، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية.

الشركة، التي تُدير منصة التواصل الاجتماعي Truth Social التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كشفت يوم الجمعة أن خسائرها الصافية في الربع الثالث اتّسعت مقارنةً بالعام الماضي، حين بلغت 19.3 مليون دولار.

كما انخفضت إيراداتها إلى 972,900 دولار مقارنةً بأكثر من مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

أغلق سهم ترامب ميديا (DJT) جلسة الجمعة منخفضًا بنسبة 1.73% عند 13.10 دولارًا، قبل أن يسجّل ارتفاعًا طفيفًا بعد ساعات التداول إلى 13.20 دولارًا.

وذكرت الشركة أنها تمتلك 11,542 بيتكوين (BTC) حتى 30 سبتمبر، بعدما أعلنت في يوليو عن بدء شراء البيتكوين ضمن استراتيجية استثمارية جديدة، مع خطط لشراء المزيد والنظر في “اقتناء عملات رقمية مماثلة.”

عوائد من استثمارات البيتكوين

حققت الشركة 15.3 مليون دولار من الدخل المحقق من استثماراتها في خيارات البيتكوين، وسجّلت 33 مليون دولار من الأرباح غير المحققة من حيازتها لأكثر من 746 مليون توكن من عملة كرونوس (Cronos)، العملة الأصلية لسلسلة كرونوس، والتي كان سعرها في نهاية سبتمبر يقارب 0.18 دولارًا.

وقالت الشركة إنها بدأت تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في مايو، بعد أن جمعت 1.5 مليار دولار من مبيعات الأسهم ومليار دولار من السندات القابلة للتحويل والمضمونة.

وأوضح ديفين نونز، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان:

“كان الربع الثالث حاسمًا في خطط توسع ترامب ميديا. لقد ضمنا مستقبلنا المالي من خلال خزانة بيتكوين ضخمة، ووسّعنا من نطاق منصاتنا الحالية.”

خطط لشراء ما يصل إلى مليار دولار من عملة كرونوس

دخلت ترامب ميديا في أغسطس في شراكة مع منصة Crypto.com وشركة Yorkville Acquisition Corp لتأسيس Trump Media Group CRO Strategy، وهي شركة خزانة رقمية تركّز على شراء عملة كرونوس (CRO).

ووفقًا لنتائج الربع الثالث، من المتوقع أن تشتري الشركة ما يصل إلى مليار دولار من كرونوس، أي ما يعادل أكثر من 6.3 تريليون توكن.

وأضاف نونز:

“مع تحقيق هذه الأصول لعائدات مالية، ومع تسجيلنا للربع الثاني على التوالي من التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي، نحن في موقع قوي لتنفيذ استراتيجيتنا في الاستحواذ، من خلال شراء أحد الأصول المميزة التي نقوم بتقييمها حاليًا لتحقيق أكبر قيمة طويلة الأمد لمساهمينا.”

السهم يواصل التراجع رغم نمو الأصول

قال نونز إن الأصول المالية للشركة ارتفعت من 274 مليون دولار في مارس 2024، حين أدرجت في البورصة، إلى 3.1 مليارات دولار بحلول 30 سبتمبر.

ورغم ذلك، لا يزال سهم الشركة في اتجاه هبوطي، إذ خسر نحو 61% منذ بداية العام.