انتهاء سوق الهبوط لشركات الخزانة البيتكوينية مع تراجع البائعين على المكشوف عن أسهم Strategy

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - قد تكون أسهم شركات الخزانة البيتكوينية على وشك إنهاء فترة الركود في أدائها السعري، بعد أن أعلنت شركة استثمارية إغلاق مركزها البيعي ضد شركة Strategy، أكبر شركة تمتلك بيتكوين في العالم.

قال جيمس تشانوس، مؤسس شركة Kynikos Associates، يوم الأحد إن شركته أغلقت مركزها القصير ضد أسهم مايكروستراتيجي (MSTR)، بالإضافة إلى مركزها الطويل في البيتكوين (BTC)، في بداية جلسة التداول يوم الجمعة.

وعلق بيير روشارد، الرئيس التنفيذي لشركة The Bitcoin Bond Company، على الخطوة قائلاً:

“سوق الهبوط لشركات الخزانة البيتكوينية يقترب تدريجيًا من نهايته.”

أوضح تشانوس أن أسهم مايكروستراتيجي انخفضت بنحو 50% من أعلى مستوياتها في عام 2025، وأن القيمة السوقية الصافية للأصول (mNAV) للشركة تراجعت إلى 1.23 ضعفًا.

وأضاف:

“من الحكمة تغطية هذا المركز مع هبوط mNAV إلى ما دون 1.25x، بعد أن كانت قرابة 2.0x في يوليو 2025.”

وأشار إلى أن علاوة القيمة الضمنية للشركة وهي الفرق بين قيمتها السوقية وإجمالي قيمة حيازاتها البالغة 641,205 بيتكوين انخفضت من نحو 70 مليار دولار في يوليو إلى 15 مليار دولار فقط، ما يشير إلى أن الشركة أصبحت مقومة بشكل أكثر عدلاً.

وأضاف تشانوس أن أسهم MSTR قد تشهد المزيد من الانضغاط في mNAV، خصوصًا إذا أصدرت الشركة أسهمًا جديدة، لكنه أشار إلى أن "الفرضية الاستثمارية قد تحققت إلى حدٍ كبير".

وقال روشارد في المقابل:

“هذا هو النوع من الإشارات التي تُبشّر بانعكاس الاتجاه.”

المصدر: Pierre Rochard

خسائر كبيرة لشركات البيتكوين المدرجة

شهدت أسهم 200 من الشركات العامة التي تحتفظ بالبيتكوين في ميزانياتها انخفاضات حادة خلال الأشهر الماضية، مما دفع بعض المحللين إلى التشكيك في استدامة استراتيجيات الخزانة البيتكوينية.

كانت مايكروستراتيجي الأكثر تضررًا من حيث القيمة الإجمالية، إذ تراجعت قيمتها السوقية بأكثر من 43% من 122.1 مليار دولار في يوليو إلى 69.5 مليار دولار حتى يوم الجمعة.

كما شهدت Metaplanet التي كانت من أفضل الأسهم أداءً في بورصة طوكيو في مطلع عام 2025 انخفاضًا في قيمتها السوقية بنسبة 56% منذ 21 يونيو.

بعض الشركات الأخرى التي اشترت بيتكوين اضطرت كذلك إلى بيع جزء من حيازاتها لتسديد الديون المستحقة.

بوادر ارتياح في سوق الكريبتو

من بين العوامل التي ضغطت على السوق في الأسابيع الأخيرة إغلاق الحكومة الأمريكية، غير أن عدة وسائل إعلام أمريكية أفادت يوم الأحد بأن مجلس الشيوخ توصل إلى اتفاقٍ لتمرير حزمة موازنات تنهي الإغلاق الحكومي.

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2% إلى 106,430 دولارًا خلال 50 دقيقة من تداول الأخبار، في إشارة إلى أن إعادة فتح الحكومة قد تعزز معنويات السوق تجاه الأصول المشفرة.