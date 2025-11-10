شكرا لقرائتكم خبر مشاركة ثرية وحضور فاعل لتعليم مكة المكرمة في مهرجان «الرياضيات لغة العلوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - سجل تعليم منطقة مكة المكرمة حضورا مميزا ومشاركة ثرية في فعاليات مهرجان الرياضيات لغة العلوم خلال الأسبوع الماضي، ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، التي تنفذها واحة الملك سلمان للعلوم بالشراكة مع تعليم منطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل تعليم منطقة مكة المكرمة حضورا مميزا ومشاركة ثرية في فعاليات مهرجان الرياضيات لغة العلوم خلال الأسبوع الماضي، ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، التي تنفذها واحة الملك سلمان للعلوم بالشراكة مع تعليم منطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى. وشهد المهرجان الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الحالي مشاركة 78 مدرسة من مدارس المنطقة، واستقبال 3077 زائرا، من بينهم 1921 طالبا و1156 طالبة.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة ثرية وحضور فاعل لتعليم مكة المكرمة في مهرجان «الرياضيات لغة العلوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.