شكرا لقرائتكم خبر الطلح والسدر والسلم أبرز أنواع النباتات الملائمة للتشجير بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف البرنامج الوطني للتشجير، عن أبرز أنواع النباتات المحلية الملائمة للتشجير في منطقة الرياض، ومدى انتشارها في البيئات المناسبة لزراعتها، إضافة إلى أشهر فئات توزيعها، وأشهر الفصائل التي تنتمي لها، وذلك ضمن جهود وأنشطة البرنامج لقيادة حملات ومبادرات التشجير في مناطق المملكة كافة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

جاء ذلك تزامنا مع إطلاق البرنامج لموسم التشجير الوطني 2025، الذي يهدف إلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز نشر ثقافة التشجير في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب ترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة لبيئة المملكة والمحافظة على البيئة وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج أن النباتات المحلية في منطقة الرياض، تنتشر في العديد من البيئات المختلفة، مثل الروضات، والوديان، والكثبان الرملية، والمنخفضات، والسواحل، والشعاب، والسهول، والجبال، والهضاب، والسبخات، والصحاري الرملية الملحية، والنفود، والبيئات الرملية.

واستعرض البرنامج أبرز فئات النباتات المحلية بالرياض، والبيئات الملائمة لزراعتها، إلى جانب فئاتها، والفصائل التي تنتمي لها، حيث يعد نبات السلم من الأشجار الصغيرة واسعة الانتشار، ويزرع في العديد من البيئات المختلفة، مثل الروضات، والكثبان الرملية، والسواحل، وهو ينتمي إلى فصيلة البقولية، كما تضم هذه الفصيلة، نحو 12 نوعا من النباتات المحلية بالمنطقة، مثل شجرة الطلح النجدي واسع الانتشار في الوديان، والشعاب، والروضات، وشجرة الألال المعمرة محدودة الانتشار، وشجرة الغاف الأحمر ذات الانتشار المحدود في المنخفضات، وأشجار السيال، وأم غيلان، والسمر ، واسعة الانتشار، وشجيرة عشرق المعمرة، واسعة الانتشار في الجبال، والوديان، والسهول الرملية، وشجيرتي شهباء، ولال - قوص - اشديد، محدودتي الانتشار.